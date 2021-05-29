هل يصبح "ماما حامل" الحصان الأسود لموسم 2021؟

في خطوة جريئة ومغامرة، قرر صُنَّاع فيلم ماما حامل إطلاق الفيلم في دور العرض بمصر والعالم العربي، بعد انتهاء موسم عيد الفطر، وبالتحديد ابتداءً من 2 يونيو، ليكون الرهان على أن ينافس الفيلم لنفسه في فترة زمنية أصبحت أفلام العيد فيها قديمة، ولا يزال هناك وقت حتى موسم عيد الأضحى وأفلامه الجديدة.

عوامل النجاح المحتملة للفيلم واضحة من الإعلان الرسمي له، وهي إنه ينتمي إلى النوع الكوميدي، الذي يجذب فئة كبيرة من الجمهور، كذلك يمثل عودة للنجمة ليلى علوي في شخصية غير معتادة بالنسبة لها، بالإضافة إلى إنه يضم بطولة جماعية لنجوم الكوميديا بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني، وهي توليفة مثيرة للاهتمام نوعاً ما.

لكن العامل الأهم بالنسبة للفيلم هو موضوعه، الذي يناقش ما يمكن أن يحدث، حين تصبح الأم حامل، بينما أبناؤها في الثلاثين من العمر، وهو موضوع مثير للاهتمام أيضاً، وقد يجذب مختلف الفئات العمرية.

الفيلم أيضاً يستهدف السوقين المصري والخليجي، وبالنظر إلى موعد عرضه، بين العيدين، فإن فرص نجاحه كبيرة بينما لا توجد أفلام جديدة سوف تنطلق في دور العرض خلال الفترة نفسها.

القاعدة تقول إن الأم تستريح أخيراً بعد أن يبلغ أبناؤها الثلاثين ثم تبدأ في الاهتمام بنفسها أكثر. ماذا يحدث حين تنكسر القاعدة ويحدث آخر ما يتوقعه الجميع وتكتشف الأسرة إن ماما حامل؟

"ماما حامل" من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية وسينرجى فيلمز وماجيك بينز، وتوزيع داخلي دولار فيلم وخارجي لشركة أفلام أورينت، وتتولى MAD Solutions المهام التسويقية للفيلم.