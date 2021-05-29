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أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

السبت 29/مايو/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يستعرض تفاصيل طقس غدًا الأحد الموافق 30 مايو 2021.

وتتوقع الهيئة أن يكون طقس الغد نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة غربًا قد تصل لحد العاصفة.
- فرص امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة (30% تقريبًا)
أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد
أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

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