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تعرف على موعد مباراتي الأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 29/مايو/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الترجي الرياضي التونسي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواصل المارد الأحمر مشواره في البطولة بدور النصف النهائي، عقب الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي، بثلاثية مقابل هدف وحيد بمجموع المباراتين.

بينما يتواجد الترجي الرياضي، على حساب شباب بلوزداد الجزائري بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق بالمواجهتين.

وأعلن كاف عن تحديد، يومي 18 أو 19 يونيو المقبل، موعدًا لمباراة ذهاب نصف نهائي البطولة، بين الفريقين على الملعب الأولمبي برادس.

من ناحية أخرى، حدد كاف يومي 25 أو 26 من نفس الشهر، موعدًا لخوض مباراة الإياب، المقرر لها على ملعب القاهرة الدولي.

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