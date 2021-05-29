وصول كافاني وسواريز إلى أوروجواي

وصل ثنائي منتخب أوروغواي لويس سواريز وإدينسون كافاني اليوم السبت، للعاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو من أجل الانضمام لمعسكر المنتخب الذي يستعد لاستكمال مشوار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.





وبمجرد وصول سواريز إلى بلاده، انضم مباشرة لمعسكر "السيليستي" في المجمع الرياضي الخاص بالمنتخبات الوطنية، ليكون جاهزاً تحت إمرة المدرب المخضرم أوسكار واشنطن تاباريز.





أما كافاني، فلن ينضم للتدريبات بسبب عقوبة الإيقاف لمباراتين بعد طرده المباشر في مواجهة البرازيل الأخيرة ضمن الجولة الرابعة في نوفمبر الماضي، والتي خسرتها أوروغواي على ملعبها بثنائية نظيفة.





وسينضم مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي للمعسكر بعد نهاية مباراتي التصفيات، حيث سيتوجه التركيز حينها للاستعداد لبطولة كوبا أمريكا الشهر المقبل.





وتستعد أوروغواي لمواجهتي باراغواي وفنزويلا يومي 4 و9 يونيو المقبل على الترتيب.





ويحتل منتخب أوروغواي المركز الخامس في التصفيات برصيد 6 نقاط جمعها من فوزين وخسارتين، ويبتعد بفارق ضعف هذا العدد من النقاط عن البرازيل صاحبة الصدارة والعلامة الكاملة حتى الآن.



