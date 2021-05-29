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انطلاق الدورة الرابعة لمعهد المحاماة بالقاهرة الكبرى الأربعاء المقبل

السبت 29/مايو/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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تعلن النقابة العامة للمحامين، عن بدء دورة معهد المحاماة الرابعة بالقاهرة الكبرى يوم الأربعاء الموافق 2 6 2021 بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، تحت رعاية نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وإشراف الأمين العام الأستاذ حسين الجمال، مقرر معهد المحاماة.

وأكد حسين الجمال، بأن الدورة تعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، حيث تبدأ المحاضرات من الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

علي أن تكون يوم الأحد: (شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، وحلوان).
ـ (شمال القاهرة وحلوان) من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الثانية.
ـ (جنوب القاهرة والقاهرة الجديدة) من الساعة الثانية حتى الرابعة عصرًا.

ـ يوم الأربعاء: (شبرا الخيمة، وبنها، وشمال الجيزة، و6 أكتوبر).
ـ (شبرا الخيمة وبنها) من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الثانية.
ـ (شمال الجيزة و6 أكتوبر) من الساعة الثانية حتى الرابعة عصرًا.

وأوضحت النقابة عدة تنبيهات مهمة وهي:-
ـ الحضور يكون فقط للأساتذة المدرجة أسمائهم في كشوف النقابات الفرعية، المعلنة أسفله، والذين تم إدراج أسمائهم وفقًا لأقدمية القيد.
 
ـ من لم يجد اسمه في الكشف فقد تم تسجيله في الدورة الخامسة، التي ستنطلق عقب انتهاء الدورة الحالية.
 
ـ ستعلن الدورات في النقابات الفرعية فيما بعد.

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