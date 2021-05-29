بتقنية الهولوجرام.. عبد الحليم حافظ يشدو بأروع أغانيه على مسرح مول العرب

يشدو العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، من خلال تقنية الهولوجرام على مسرح مول العرب بالمرحلة الجديدة له، والذي تم إعداده خصيصاً لاستقبال هذا الحفل بتجهيزات وتكنولوجيا خاصة وغير مسبوقة، وذلك يومي 17 و18 يونيو المقبل، ويأتي هذا الحفل بعد النجاح الكبير الذي حققه حفل العندليب باستخدام تقنية الهولوجرام، بدار الأوبرا في دبي ولاقى نجاحاً وإقبالاً كبيراً من الجماهير.

ويأتي هذا الحفل نتاج التعاون بين شركتي "MBC" و” RMC"، ويعد الحفل واحداً من سلسلة حفلات تقدم بتقنية الهولوجرام للفنان عبد الحليم في عدد من الدول العربية، حيث تم تقديم الحفل مؤخراً في دبي وسط إقبال جماهيري كبير من عشاق ومحبي الفنان عبد الحليم الذين تمكنوا من الاستمتاع بأروع أغانيه وظهوره وفق تقنية "الهولوجرام" التي تعطي شكل متعدد الأبعاد باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتمنح المشاهد شعورا مرئيا ومسموعا بوجود العندليب على المسرح.

وقال أحمد عبيد رئيس الشركة المنظمة للحفل: "شرف لنا أن ننظم حفل بتقنية الهولوجرام للفنان الكبير عبد الحليم حافظ مشيرا إلى أن الشركة تتعهد بتقديم حفل غير مسبوق وبطريقة مبتكرة لعشاق الفنان الكبير الذي يعد أيقونة الغناء العربي علي مدار التاريخ، وذلك بعد النجاح الكبير الذي لاقاه الحفل الأخير لكوكب الشرق أم كلثوم والذي أقيم باستخدام تقنية "الهولوجرام" في قصر عابدين بالقاهرة، وغنت فيه بجانب الأوركسترا، مجموعة من أجمل أغانيها، ومن المتوقع أن يتم تنظيم حفلات مُماثلة في مدن ومناطق أخرى حول العالم في الفترة القادمة".

ومن المتوقع أن يشدو العندليب، الذي تعشقه جميع الأجيال، خلال الحفل بباقة من أروع أغانيه، هذا وأكدت الشركة المنظمة على تطبيق قواعد وإجراءات الصحة والسلامة بشكل كامل، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات للحفاظ على سلامة وصحة الحضور.