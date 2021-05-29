الصين :ارتفاع إيرادات قطاع " تكنولوجيا المعلومات" إلى 45 مليار دولار

واصل قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الصين الانتعاش القوي في الأشهر الأربعة الأولى من العام، حيث أظهرت بيانات رسمية أن الإيرادات والأرباح توسعت، وعادت صادرات البرمجيات إلى مستوى 2019.

وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات إن القطاع حقق أرباحا بلغت 288.5 مليار يوان (حوالي 45.2 مليار دولار أمريكي) في هذه الفترة، محققا ارتفاعا بنسبة 20.5 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مع معدل نمو سنوي مركب بلغ قدره 8.5 بالمئة في العامين الماضيين.

ووصلت عائدات البرمجيات المجمعة للشركات إلى 2.57 تريليون يوان في هذه الفترة، بزيادة 25 بالمئة على أساس سنوي ونمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.7 بالمئة خلال العامين الماضيين.

كما أظهرت بيانات الوزارة أن صادرات البرمجيات بلغت 14.9 مليار دولار أمريكي في الأشهر الأربعة الأولى، لترتفع بشكل عام إلى مستوى نفس الفترة من عام 2019.

وقالت الوزارة إن إجمالي إيرادات مزودي منتجات وخدمات أمن المعلومات ارتفع بنسبة 28.4 بالمئة على أساس سنوي مع تحسن وعي الناس بأمن المعلومات بشكل كبير، مشيرة إلى أن الوتيرة تسارعت بواقع 3.6 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول.