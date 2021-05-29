عاجل - نجم مانشستر سيتي يُعلن انتقاله إلى برشلونة

أكد نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه سينضم إلى صفوف برشلونة الموسم المقبل، معتبراً أنه اتخذ قراراً شجاعاً، حين اتخذ هذه الخطوة.





في مقابلة مع صحيفة لسبورتيو الرياضية الكاتالونية، قال إيريك جارسيا: "فكرت في مستقبلي، وأعتقد أن الآن الوقت الأفضل، أعتقد انه قرار شجاع، ومقتنع بالخطوة التي اتخذتها".

كما تحدث اللاعب الذي يخوض فريقه، اليوم السبت، نهائي "التشامبيونز ليغ" أمام تشيلسي، عن إمكانية المقارنة بينه ومدافع البرسا جيرارد بيكيه، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يقلقه.

وأكد: "لا أمنح الأمر أي أهمية لأننا لاعبان مختلفان، أليس كذلك؟"، مضيفاً أن جيرارد حقق كل شيء، وواحد من بين أفضل المدافعين في العالم، يحظى باعتراف كبير، وأنا عمري 20 عاماً فقط، وفي بداية مسيرتي".

وأضاف اللاعب الشاب مازحاً: "اعتقد أن المقارنة الوحيدة الممكنة هي أنا كلانا نشأنا وعشنا في مانشستر، لكنه بالنسبة للفريق ليس جيداً، كنت محظوظاً وتمكنت من اللعب مع أفضل فريق في مانشستر، أمر مؤسف بالنسبة إليه".

كما أشاد غارسيا بانتقال زميله الأرجنتيني سيرجيو أغويرو من مانشستر سيتي إلى برشلونة، وقال إ المهاجم البالغ من العمر 32 عاماً ماكينة أهداف، عمره كبير؟ فلتنس ذلك! سيكون قادراً على تسجيل أهداف حتى حين يكون عمره 100 عام، إنه أسطورة وزميل مدهش".

وفي نفس المقابلة، أعرب غارسيا عن امتنانه الشديد لمدربه في مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، الذي أكد أنه تجمعه به علاقة خاصة.