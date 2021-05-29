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بنها يفوز على المرج بدورى القسم الثالث

السبت 29/مايو/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
محمد عوني
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حقق فريق نادى بنها فوزا غاليا على فريق المرج بثلاثية مقابل هدف على ملعب بنها بميت راضى فى الجولة التاسعة والعشرون المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .

وخاض بنها المباراة بالتشكيل التالي .. أحمد رجب وعزت دربالة وأكرم صبحى وسعد عبد الله ومحمد مصطفى كمنص ومحمد رجب ومحمد مصطفى ارنوب ومصطفى ضاحى وعماد الصواف ووليام وأيمن رشاد

وخاض المرج المباراة بتشكيل ضم، محمد سامح وأحمد حسن وأحمد عادل وهشام جمال ومحمد زينهم ومحمد سعد ومصطفى عبد الرحمن ومحمد كمال وعبد اللطيف احمد واسلام الليثى ومحمود سيد.

وادار اللقاء هشام الفلال حكم ساحة وعاونه كلا من محمد حسين واحمد خلف من منطقة البحيرة .

أحرز أهداف بنها ايمن رشاد فى الدقيقة ٤٣ فى الشوط الاول والدقيقة ٦ فى الشوط الثانى وعماد الصواف فى الدقيقة ٢٠ من عمر الشوط الثانى .


بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى بنها الى ٦١ نقطة بالمركز الأول، توقف رصيد المرج عند ٣٣ نقطة.

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