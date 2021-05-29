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مؤمن زكريا يداعب نجم الأهلي

السبت 29/مايو/2021 - 06:09 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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داعب مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، زميله علي لطفي حارس مرمى الفريق، عقب التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي.

ونشر لطفي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورته مع الكأس من داخل غرفته بفندق الإقامة، على طريقة البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

وكتب لطفي على الصورة: "الحمد لله" ليرد عليه زكريا قائلًا : "ليفاندوفسكي لطفي".

ويغيب مؤمن زكريا في الوقت الحالي عن فريقه، بسبب دخوله في فترة علاج من ضمور العضلات في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط تقارير توضح تحسن حالته الصحية.

وحقق المارد الأحمر الفوز بكأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة.


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مؤمن زكريا بلقب السوبر الإفريقي

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