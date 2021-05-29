ننشر مواصفات وأسعار جهازين ساموسونج "Tab S7 FE" و"Tab A7 Lite"

أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية نسخة FE تجمع بها أهم ميزات جهازها اللوحي القوي Tab S7.





كما يأتي الجهاز مع شاشة بقياس 12.4 بوصة تدعم قلم S Pen. كما سيوفر دعمًا لبطاقات الرام بين 4-6 جيجابايت وسعة تخزين بين 64-128 جيجابايت، بجانب دعم بطاقات الذاكرة الخارجية حتى 1 تيرابايت، بالإضافة إلى دعم معالج ثماني النواة لم يتم الإفصاح عنه.





يأتي Tab S7 FE مع كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ولمحادثات الفيديو.





وسيوفر الجهاز دعم تقنية الجيل الخامس وتقنية الاتصالات LTE، بالإضافة إلى دعم تقنية بلوتوث 5.0، وتقنية اللاسلكي WiFi 5.





وسيحوي كذلك بطارية بسعة 10,090 ملي أمبير/ ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، وسيحمل قلم S Pen في العلبة.





مواصفات جهاز Tab A7 Lite





سيتوفر هذا Tab A7 Lite بشاشة 8.7 بوصة فقط، وسيحمل معالج ثماني النوى مع ذاكرة رام 3-4 جيجابايت، وقرص تخزين 32-64 جيجابايت، وسيضيف دعم بطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD حتى 1 تيرابايت.





سيتاح هذا الجهاز مع تقنية الاتصال LTE ودعم WiFi – أي أنه لن يوفر دعم الجيل الخامس مثلما حصل بالجهاز السابق.





سيضيف الجهاز كذلك كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مع خاصية التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل فقط لمحادثات الفيديو.





وسيوفر اللوحي بطارية بسعة 5,100 ملي أمبير/ ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط فقط، كما سيوفر منفذ سماعة تقليدي 3.5مم، بجانب توفيره منفذ USB Type C للشحن السريع.





السعر ووقت الطرح في الأسواق





سيأتي Tab A7 Lite بسعر يبدأ من 160 دولارًا أمريكيًا في 10 يونيو.



