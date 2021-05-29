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شاهد.. تصوير جوى لمشروع "القطار الكهربائى" يتضمن جميع المحطات

السبت 29/مايو/2021 - 06:15 م
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "TeN"، مساء السبت، تصوير جوي لمشروع القطار الكهربائي بجميع محطاته "السلام- العاشر من رمشان- العاصمة الإدارية".
 
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علق السفير البريطاني، جيفر آدامز، عقب لقائه بوزير النقل، الفريق المهندس كامل الوزير، قائلًا: "كان اجتماع اليوم مع معالي وزير النقل الفريق كامل الوزير مثمرا".

وأوضح السفير البريطاني أن الاجتماع ناقش سبل التعاون البريطاني المصري لدعم قطاع النقل في مصر، من خلال جهود الشركات البريطانية، وبدعم من وكالة تمويل الصادرات البريطانية.

وأبدى السفير رغبته في تطوير السكة الحديد، قائلا "نساعد في تطوير نظام سكك حديدية ونقل أكثر استدامة وكفاءة يخدم ملايين المصريين يوميًا، تتبع هذه المشاريع مشاركة المملكة المتحدة الكبيرة في تطوير مونوريل جديد في القاهرة، كما توفر فرص عمل للمصريين والبريطانيين على حد سواء".

وتابع: "والأهم من ذلك، فهي توفر خيارات نقل نظيفة وأكثر حماية للبيئة وهي ضرورية إذا أردنا تحقيق أهدافنا المناخية بشكل جماعي بينما نستعد لمؤتمر المناخ الدولي COP26 في وقت لاحق من هذا العام ".

وأكد السفير البريطاني على اهتمام الشركات البريطانية المستمر بالسوق المصري، وسلط الضوء على إلتزام المملكة المتحدة بدعم قطاع النقل في مصر وتعزيز العلاقات التجارية وأن المملكة المتحدة تمتلك تاريخًا قويًا من التعاون مع قطاع النقل في مصر، بعد أن وقعت واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية في قطاع البنية التحتية في إفريقيا، لإنشاء خطين المونوريل في منطقة القاهرة الكبرى، والتي ستنقل ملايين الأشخاص كل عام.

وأوضح أن الصفقة تضمنت مبلغ بريطاني بقيمة 517 مليون جنيه إسترليني ومساهمة وكالة تمويل الصادرات البريطانية UKEF بأكثر من 1.7 مليار جنيه إسترليني، وهو أكبر مبلغ تمويل قدمته على الإطلاق لمشروع بنية تحتية في الخارج.

من جانبه أكد وزير النقل، المهندس كامل الوزير، أن الوزارة لديها خطة طموحة لدعم اسطول عربات النوم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم قطاع السياحة مشيرا إلى أهمية تقديم العرض إلى مصنع سيماف، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوين صناعة النقل في مصر.

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