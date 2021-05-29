نجم الأهلي يحصل على جائزة أفضل لاعب في السوبر الإفريقي

توج محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة "Total" الراعي الرسمي للاتحاد الإفريقي "كاف"، كأفضل لاعب في مباراة السوبر الإفريقي.





وحصد شريف جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الأفريقي، والتي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد بدولة قطر.





وشهدت المباراة تألق شديد من جانب اللاعب، والذي ساهم في الفوز باللقب، بعدما أحرز هدف التقدم لفريقه، قبل أن يعزز صلاح محسن بالهدف الثاني.





وكتب حساب الاتحاد الإفريقي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بتصويت الجمهور، محمد شريف يحصل على جائزة توتال لأفضل لاعب في مباراة كأس السوبر الإفريقي".





وحقق الأهلي لقب السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخة على حساب نهضة بركان المغربي، بعد الفوز عليه بهدفين دون رد.



