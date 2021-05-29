الزراعة: تصدر توصيات لمزارعي محصول المشمش
أصدرت
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي
محصول المشمش مراعاتها، خلال شهر يونيه.
و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
اولا :
اهم العمليات
1- المحافظة
على انتظام الرى خلال موسم الاثمار
2- التخلص
من الحشائش الموجودة في المزرعة
3-فحص
النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
4- الاهتمام
بنظافة النقاطات و الفلاتر
5-الاهتمام
ببرنامج رش العناصر الصغري
6-مرعات
وقف الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع في الاصناف المبكرة
ثانيا:التسميد
تسميد
اشجار المشمش التى تروى بالتنقيط للفدان
الرية
الاولي : 2ك سلفات نشادر
الرية
الثانية : 2ك سماد مركب 19 -19-19
الرية
الثالثة : 3ك سلفات بوتاسيوم
الرية
الرابعة : 1 لتر من ( حامض نيتريك + حامض
فوسفوريك + حامض كبرتيك)
الرية الخامسة : 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز
ثالثا :
برنامج الري
السنة
الأولى 20 لتر/ الشجرة
السنة
الثانية 25 لتر/ الشجرة
السنة
الثالثة 30 لتر/ الشجرة
السنة
الرابعة 35 لتر/ الشجرة
السنة
الخامسة 40 لتر/ الشجرة
السنة
السادسة 45 لتر/ الشجرة
السنة
السابعة 50 لتر/ الشجرة
برنامج
الري
يتم
تقسيم الري إلي 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 2 ساعة في الرية
50 دقيقة ري بدون تسميد و40 دقيقة ري بتسميد و30 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا:
برنامج المكافحة
اولا:
مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية
1-مكافحة
المن و التربس و الجاسد و الحشرات القشرية و العنكبوت الاحمر ومعرفة نوع الحشرة و
التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها لمبادة 5% 1.5
سم / لترماء + مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء +
مادة ناشرة
لمبادة
اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء- ديسبلان 1
سم / الترماء + مادة ناشرة 1/2سم /لتر ماء- موسبيلاديت 25جم /00ا لتر ماء + مادة
ناشرة
2-مكافحة حفارات و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر +
مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد اجراء عمليات التقليم
3- مكافحة
جعل الورد الزغبي باستخدام المصائد
4- علاج
تجعد اورق المشمش و مرض تثقب اوراق المشمش و رش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء
5-مكافحة
ثاقبات البراعم باستخدام ديسبلان 1 سم /
لترماء + مادة ناشرة 1/2سم /لتر ماء
6-علاج الموت الرجعي للافرع رش كوسيد 1.5 جم
لكل لتر ماء / مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء + توبسين 1/2جم /لترماء
7- مكافحة
ناخرات الخشب باستخدام لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء
8-مكافحة
ذبابة الفاكهة بالمبيدات الحشرية المناسبة و عمل المصائد .