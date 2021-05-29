الزراعة: تصدر توصيات لمزارعي محصول المشمش

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المشمش مراعاتها، خلال شهر يونيه.

و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

اولا : اهم العمليات

1- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الاثمار

2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

4- الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر

5-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري

6-مرعات وقف الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع في الاصناف المبكرة

ثانيا:التسميد

تسميد اشجار المشمش التى تروى بالتنقيط للفدان

الرية الاولي : 2ك سلفات نشادر

الرية الثانية : 2ك سماد مركب 19 -19-19

الرية الثالثة : 3ك سلفات بوتاسيوم

الرية الرابعة : 1 لتر من ( حامض نيتريك + حامض فوسفوريك + حامض كبرتيك)

الرية الخامسة : 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز

ثالثا : برنامج الري

السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 25 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 30 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 35 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 40 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 45 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 50 لتر/ الشجرة

برنامج الري

يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 2 ساعة في الرية

50 دقيقة ري بدون تسميد و40 دقيقة ري بتسميد و30 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

رابعا: برنامج المكافحة

اولا: مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية

1-مكافحة المن و التربس و الجاسد و الحشرات القشرية و العنكبوت الاحمر ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها لمبادة 5% 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + مادة ناشرة

لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء- ديسبلان 1 سم / الترماء + مادة ناشرة 1/2سم /لتر ماء- موسبيلاديت 25جم /00ا لتر ماء + مادة ناشرة

2-مكافحة حفارات و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد اجراء عمليات التقليم

3- مكافحة جعل الورد الزغبي باستخدام المصائد

4- علاج تجعد اورق المشمش و مرض تثقب اوراق المشمش و رش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء

5-مكافحة ثاقبات البراعم باستخدام ديسبلان 1 سم / لترماء + مادة ناشرة 1/2سم /لتر ماء

6-علاج الموت الرجعي للافرع رش كوسيد 1.5 جم لكل لتر ماء / مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء + توبسين 1/2جم /لترماء

7- مكافحة ناخرات الخشب باستخدام لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء

8-مكافحة ذبابة الفاكهة بالمبيدات الحشرية المناسبة و عمل المصائد .