Advertisements

تركيا .. تراجع كبير في عدد السياح الوافدين خلال الثلث الأول من العام الجاري

السبت 29/مايو/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
Advertisements
 تراجع عدد السياح القادمين إلى تركيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنحو 35 في المئة مقارنة بالعام السابق.

 

وخلال الأشهر الأربعة من العام الجاري تراجع عدد السياح الوافدين إلى تركيا بنحو 35.6 في المئة ليسجل 2.74 مليون سائح.

 

الكاتب بصحيفة دنيا، علاء الدين أكتاش، طالب الحكومة أن لا تخدع المواطنين، وقال “لا تضللونا بالزيادة في عدد السائحين خلال أبريل، فالوضع ليس جيدًا”.


 
  

وكان من اللافت أن روسيا اتخذت قرارا بحظر رحلات الشارتر إلى تركيا عقب التقارب التركي الأوكراني، فيما دعت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، شركات السياحة لوقف بيع تذاكر رحلات إلى تركيا بعد الأول من يونيو القادم، ما يشير إلى احتمال تمديد الحظر المفروض على السفر إلى تركيا.


 
 

كما بدأت بريطانيا وفرنسا بإخضاع المسافرين الوافدين من تركيا لحجر صحي إلزامي الأم الذي ينعكس سلبا على قرارات السياح في الذهاب إلى تركيا.

أخبار تهمك

أخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الجوكر

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ 38 دقيقة

قطعت رأسه بعد العلاقة الزوجية.. المتهمة بقتل زوجها بإمبابة: "معتاد تناول المنشطات الجنسية"

منذ ساعتين و 16 دقيقة

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

منذ حوالي 4 ساعات

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - نجم الأهلي يرفض الرحيل

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - 30 قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - نجم مانشستر سيتي يُعلن انتقاله إلى برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أستاذ مناعة يكشف سبب إصابة بعض الأشخاص بكورونا رغم تناولهم اللقاح (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على تجديد عقد الثلاثي الناري بأوامر الخطيب

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل- الكشف عن حجم إصابة قفشة أمام نهضة بركان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الإعلان عن مجلس إدارة جديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:00 م

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

04:15 م

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

02:44 م

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

04:40 م

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

02:45 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»