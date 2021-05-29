تركيا .. تراجع كبير في عدد السياح الوافدين خلال الثلث الأول من العام الجاري

تراجع عدد السياح القادمين إلى تركيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنحو 35 في المئة مقارنة بالعام السابق.









وخلال الأشهر الأربعة من العام الجاري تراجع عدد السياح الوافدين إلى تركيا بنحو 35.6 في المئة ليسجل 2.74 مليون سائح.









الكاتب بصحيفة دنيا، علاء الدين أكتاش، طالب الحكومة أن لا تخدع المواطنين، وقال “لا تضللونا بالزيادة في عدد السائحين خلال أبريل، فالوضع ليس جيدًا”.













وكان من اللافت أن روسيا اتخذت قرارا بحظر رحلات الشارتر إلى تركيا عقب التقارب التركي الأوكراني، فيما دعت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، شركات السياحة لوقف بيع تذاكر رحلات إلى تركيا بعد الأول من يونيو القادم، ما يشير إلى احتمال تمديد الحظر المفروض على السفر إلى تركيا.













كما بدأت بريطانيا وفرنسا بإخضاع المسافرين الوافدين من تركيا لحجر صحي إلزامي الأم الذي ينعكس سلبا على قرارات السياح في الذهاب إلى تركيا.



