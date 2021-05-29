التموين: توريد 3.2 مليون طن من القمح المحلي حتى الآن





وأوضح وزير التموين، خلال تفقده منظومة ميكنة تداول الأقماح داخل الصوامع بمدنية بنها بمحافظة القليوبية، بصحبة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المنظومة الجديدة للتحول الرقمى بالصوامع تبدأ من دخول سيارات التوريد سواء للأقماح المحلية أو المستوردة من بوابات الصوامع حتى لجان الفرز والميزان حتى تفريغ الحمولة بالموقع المخصص لذلك.





وأشار إلى أن نظام ميكنة الصوامع هو من أنظمة التحول الرقمي التي تسمح بحوكمة تداول منظومة الاقماح لمعرفه الصادر والوارد والمنصرف إلى الصوامع إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري.





كشف على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن وصول معدلات توريد القمح المحلي منذ بداية الموسم حتى الآن إلى 3.2 مليون طن، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي من القمح تخطى 6 أشهر.