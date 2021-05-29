الإعلاميين يهزم بني سويف في موقعة مثيرة بالقسم الثاني











تغلب الفريق الكروى الاول بنادى الاعلاميين على ضيفه فريق بنى سويف بنتيجة 1/2 بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الإعلاميين بمنافسات الجولة 25 بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .



الإعلاميين بدء المباراة بتشكيل مكون من, حسام عبد الخالق وحسن بشندى وخالد سعيد وفلفل عمر ومحمد طارق ومحمد اشرف ومؤمن بدوى ومحمد أسامة واغاثون ميلاد واسلام كمال ومهدى صبحى .





فيما بدء بنى سويف المباراة بتشكيل مكون من، محمود جمال الخضرى ومحروس محمود ومصطفى عبد الوهاب ومحمود بكرى وحسام البدرى ومعتز محروس وعمر مختار واسامة مرعى وأحمد عبد الرازق وبلال زكريا ومحمد اشرف .





وخلال المباراة أجرى محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف تغييرات بنزول كلا من محمود مكى وطه نادى وأحمد قمحه بدلا من احمد عبد الرازق ومعتز محروس واسامة مرعى .



فيما أجرى جميل حلمى المدير الفنى الإعلاميين تغييرات بنزول احمد سقراط وإبراهيم ماجد ومحمد الدقى بدلا من مهدى صبحى ومحمد أسامة واغاثون ميلاد .



وحصل كلا من محمد اشرف وحسام عبد الخالق وفلفل عمر لاعبي الإعلاميين على الكارت الاصفر واسامة مرعى لاعب بنى سويف وأحمد السادات مدرب بنى سويف .



وجاءت أهداف المباراة أن طريق اغاثون ميلاد لاعب الإعلاميين بالدقيقة 22 بالشوط الاول، ثم نجح محمد اشرف فى إدارك هدف التعادل لبنى سويف بالدقيقة 26.





ونجح محمد الدقى في اضافة الهدف الثانى للاعلاميين بالدقيقة 38 بالشوط الثانى .



واضاع لاعبي بنى سويف العديد من الفرص المحققة خاصة بالشوط الثانى .



وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من جلال أحمد، عاونه هيثم السيد رمضان وماجد المليجي، وخكم رابع محمد صبري ابراهيم وشوقى الجبالى مراقب مسابقات .





الفوز رفع رصيد الإعلاميين للنقطة 40 ليتساوى مع بني سويف في عدد النقاط