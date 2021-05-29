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خالد الجندي: القرآن الكريم ليس فيه ألفاظًا مترادفة

السبت 29/مايو/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل لفظ في القرآن الكريم له دلالة تخصه، لافتا إلى أن القرآن ليس به ألفاظًا مترادفة.

وأضاف الجندي، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "اللغة العربية غنية ولها توظيف كبير للألفاظ، فمثلا كلمة العين، تطلق على الجواسيس، وتقال عن السحب الممطرة، وعن الينابيع، وتطلق على العقار أو البيت أو البئر".

وتابع "كل المفردات اللغوية عند العرب أمر مقبول، لكن في القرآن الكريم لها استعمال خاص حيث يتم وضع الكلمة في الوضع الذي يريده، فعندما تسمع كلمة العين، لازم تسأل القران يقصد ايه".

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