المنيا يفوز على بترول أسيوط ويشعل صراع الصعود في القسم الثاني





فاز نادي المنيا علي فريق بترول أسيوط، بهدف نظيف، في المباراه التي جمعتهما على بترول أسيوط، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعه والعشرين لمسابقة دوري القسم الثاني للموسم الكروي 2020\2021.



وخاض فريق بترول أسيوط هذه المباراة بتشكيله مكونه من محمد سيد، محمد دياب، محمد ممدوح، احمد تركي، أحمد ذكي، أحمد البهي، اسلام صلاح، كوام ببواه، محمود كمال، مومن أحمد، علي عبدالولي.



في حين خاض المنيا هذه المباراة بتشكيله مكونه من عبدالكافي رجب، برسوم محروس، اسلام طارق، أحمد إسماعيل، أيمن ناصر، فيصل غريب، مصطفى شعبان الشيبكشي، أحمد جمال، أحمد عصام، كامل احمد، فتحي عثمان.

وقد شهدت مجريات المباراه اداءا قويا من جانب الفريقين، حيث تمكن برسوم محروس من احراز ركله جزاء للمنيا في الشوط الأول في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول لينتهي الشوط الاول بهذا التقدم، وشهدت مجريات الشوط الثاني اداءا قويا ايضا من جانب الفريقين، حيث حاول بترول أسيوط إدراك التعادل لكن لم ينجحوا، ليحافظ المنيا علي تقدم الشوط الأول لتنتهي المباراة بنتيجه الشوط الاول بهدف نظيف.



وقد أدار المباراه تحكيميا أسامه إسماعيل حكم ساحه يعاونه كل من عبدالله محمود مساعد أول، محمد مجدي الشيخ مساعد ثان، محمد عزوز حكم رابع، بدوي عبدالفتاح مراقب مسابقات، محمد هنادي مراقب حكام.