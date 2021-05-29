أول تعليق من ألابا بعد انتقاله إلى ريال مدريد

أكد ديفيد ألابا أنه لا يطيق انتظار بدء المشاركة ضمن صفوف ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد أن انضم للفريق قادما من بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني (بوندسليغا).





كان ريال مدريد، الذي يسعى لتعيين مدرب جديد للفريق خلفا لزين الدين زيدان، قد أعلن التعاقد مع ألابا في صفقة انتقال حر بانتهاء عقد اللاعب مع بايرن ميونخ، وقد وقع النجم النمساوي عقدا لمدة خمسة أعوام مع النادي الملكي الإسباني.





وبعد الإعلان عن الصفقة يوم الجمعة، لجأ ألابا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للحديث بشأن انتقاله من ميونخ إلى العاصمة الإسبانية، وذلك بعد إحراز 27 لقبا مع بايرن ميونخ.





وقال النمساوي الدولي ألابا، 28 عاما، عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"أرحل عن ناد من طراز خاص إلى نادٍ آخر من طراز خاص. بعد العديد من السنوات في ميونخ، سأخوض هذا التحدي الجديد وأقدم أفضل ما لدي لمواصلة صناعة التاريخ مع هذا النادي الذي يحظى بمكانة خاصة".





وتابع: "لا أطيق انتظار خوض مباراتي الأولى بهذا القميص الأبيض الأسطوري أمامكم جميعا، جماهير ريال مدريد. على قناعة بأن هذه التجربة ستكون مليئة بالنجاح".





وكان ألابا قد سجل مشاركته الأولى مع بايرن ميونخ في مباراة ببطولة كأس ألمانيا أمام جريتر فورت في فبراير 2010، وأصبح في ذلك الوقت أصغر لاعب في تاريخ بايرن يشارك بالفريق الأول وقد صنع هدفا لفرانك ريبيري بعد دقائق من مشاركته.





كان عمر ألابا في ذلك الوقت 17 عاما وسبعة أشهر و18 يوما، لكن جمال موسيالا أصبح الآن أصغر لاعب يشارك مع الفريق الأول لبايرن. وشارك ألابا في 448 مباراة مع بايرن ميونخ وسجل للفريق 35 هدفا وصنع 47 هدفا في كل المسابقات.





وتوج ألابا مع بايرن ميونخ بـ27 لقبا حيث فاز معه بالدوري الألماني عشر مرات وحقق معه ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا مرتين.



