أول رد فعل من بيراميدز بعد زيادة حالات كورونا





قال الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز إنه يتمنى خروج الفريق من أزمته الصحية الطارئة التي ألمت بعدد كبير من لاعبيه وجهازه الفني والإداري والطبي، بالإصابة بفيروس كورونا خاصة بعد الرحلة الأخيرة إلى نيجيريا.





أوضح هاني سعيد أن الرحلة الأخيرة لنيجيريا ومواجهة أنيمبا في إياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، كانت صعبة للغاية سواء أمنيًا أو صحيا، وتسببت في إصابات عديدة بين أعضاء البعثة على الرغم من الإجراءات الاحترازية المشددة التي تتخذها إدارة بيراميدز في جميع الأحوال للحد من انتشار الفيروس.





المدير الرياضي تمنى الخروج من الأزمة الحالية سريعا وتعافي المصابين والسيطرة على المرض وعدم انتشاره أكثر من ذلك خاصة وأن الفريق مرتبط بمباراتين هامتين في الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية أمام الرجاء المغربي يومي ٢٠ و٢٧ من شهر يونيو المقبل.



