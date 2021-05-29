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مي سليم تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها
السبت 29/مايو/2021 - 07:36 م
مي مرسي
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شاركت الفنانة مي سليم صورة من أحدث جلسات تصوير لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت مي سليم بإطلالة متألقة، حيت تركت شعرها منسدل على كتفها ووضعت ميك أب هادئ.
يذكر أن آخر أعمال مي سليم مشاركتها في مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.
وظهرت مي سليم بإطلالة متألقة، حيت تركت شعرها منسدل على كتفها ووضعت ميك أب هادئ.
يذكر أن آخر أعمال مي سليم مشاركتها في مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.
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