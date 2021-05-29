الموت يفجع الفنانة إنجي شرف

أعلنت الفنانة إنجي شرف عن وفاة عمتها وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتبت "شرف" قائله: "عمتى درية شرف فى ذمة الله إثر كورونا ربنا يرحمها ويغفر لها يا رب".



يذكر أن أبرز أعمال الفنانة إنجي شرف مسلسل "الضاهر" مع النجم محمد فؤاد الذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحًا جماهيريًا، بطولة رغدة، مادلين طبر، صبري عبدالمنعم، أميرة هاني، ومن تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.