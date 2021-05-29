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بريطانيا: تحذيرات من تطعيم الأطفال ضد كورونا

السبت 29/مايو/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
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حذر خبراء صحة في بريطانيا، اليوم السبت، من إطلاق برنامج تحصين الأطفال ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع وجود دول غير قادرة على تطعيم كبار السن.

وأشار الخبراء- حسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية- إلى أن سلطات الصحة البريطانية التي تدرس حاليًا كيفية توزيع اللقاح للقُصر، ينبغي أن يتحركوا بحذر بالغ حول كيفية تنفيذ مثل هذا البرنامج.

وأضاف الخبراء أنه رغم إمكانية مساهمة تلقيح الأطفال في تقليل تفشي الفيروس، فإن ذلك البرنامج قد يثير مشاكل أخلاقية وعملية بالغة الأهمية.

وقال الأستاذ آدم فين، من جامعة بريستول البريطانية، إن الأطباء سيحقنون الأطفال بلقاحات لا توجد حولها معلومات كافية حول أي آثار جانبية محتملة على الأطفال الذين لن يستفيدوا أي شيء من التلقيح.

وأوضح فين: أن "الأطفال ينقلون فيروس كورونا إلى حد ما، وعلى الرغم من ذلك فإنهم لا يعانون بشكل سيئ من المرض نفسه.. إذا قدمنا لهم اللقاح فإننا نضعهم في خطر آثار جانبية محتملة، لذلك يجب أن تكون هناك فائدة ملموسة وملحوظة، ليس مجرد الحماية غير المباشرة للكبار".

وفي السياق نفسه، حث رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الدول المتقدمة على إعادة النظر في تلقيح الأطفال بينما هناك دول نامية ليست لديها كمية لقاحات كافية لتطعيم المجموعات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

واتفق آدم فين في ذلك قائلًا إن بعض الدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة ليس لديها إمداد كافي من لقاحات فيروس كورونا لتحصين حتى العاملين في مجال الصحة، كما تواجه المستشفيات حالات حياة أو موت عديدة تحتاج إلى الرعاية بشكل طارئ.

وأيد الأستاذ بيتر أوبينشو من كلية لندن الملكية تلك الرؤية، قائلًا إن هناك جدلّا حول أخلاقيات تكريس كل تلك الكميات من اللقاحات للشعب البريطاني بدلًا من مشاركتها مع بقية العالم.

وعلى النقيض، قال أستاذ علم المناعة في جامعة كامبريدج البريطانية كلاوس أكوينهاوج، إن تطعيم الأطفال من شأنه المساعدة في السيطرة على تفشي العدوى، لأنه سيقلل من فرصة نقل الأطفال فيروس كورونا إلى المُعلمين.

وفي المقابل، أشار الأستاذ أوبينشو إلى أن الوضع قد يتغير بوصول تحورات جديدة للفيروس، موضحًا أن تلك التحورات تنتشر بين الأجيال الأصغر سنًا، ولذلك يمكن الجدال حول تحول الأطفال إلى عامل مساعد في نقل الفيروس، وهو ما قد يدفع إلى توسيع حملة التطعيم وضم الأطفال إليها.

ودعم الأستاذ آدم فين تلك النقطة، قائلًا إن انتشار التحورات الجديدة للفيروس تسببت في زيادات ضخمة في أعداد الإصابات بعدة بلدان ما أدى إلى المزيد من القيود الاجتماعية والتجارية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يُبرر الحاجة إلى تطعيم الأطفال حتى لا يتم وقف المدارس مجددًا والتأثير سلبًا على تعليمهم.



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