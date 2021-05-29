فوز بنها والعبور والغابه وبهتيم والماظه في مجموعة القاهرة للقسم الثالث



وامطر فريق العبور فريق سراى القبه متذيل المجموعة بإحادى عشر هدف.



وفاز فريق الغابه على فريق مصر للتأمين بهدفين مقابل هدف سجلها على ازارو بواقع هدف في كل شوط.



وفي صراع الهبوط

حقق فريق الماظه الفوز على فريق البلاستيك بهدفين نظيفين سجلها فؤاد طه ومحمد حامد مواليد 2001.



وكذلك حقق فريق بهتيم فوز غاليا على فريق طوخ بهدفين مقابل هدف.



واسفرت باقي النتائج عن فوز فريق اتحاد الشرطة على فريق الشمس بهدف دون رد.



وفوز فريق ايروسبوت على فريق قليوب بهدف دون رد.



وتعادل فريق اسكو مع فريق الأميرية بهدف لمثله



ترتيب المجموعة السادسة



1- بنها 61 نقطة

2- العبور 58. نفطة

3- الغابه 58 نقطة

4- البلاستيك 51 نقطة

5- مصر للتأمين 48 نقطة

6- اتحاد الشرطة 48 نقطة

6- اسكو 47 نقطة

8- الشمس 42 نقطة

9- طوخ 36 نقطة

10- الأميرية 36 نقطة

11- المرج 33 نقطة

12- بهتيم 31 نقطة

13- الماظه30 نقطة

14- ايروسبوت 25 نقطة

15- قليوب 16 نقطة

16- سراى القبه 5 نقاط

أسفرت نتائج الجوله التاسعة والعشرون للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية للقسم الثالث عن فوز فريق بنها الفوز على فريق المرج بثلاثية مقابل هدفين سجلها أيمن رشاد هدفين وعماد الصواف هدف.