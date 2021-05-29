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خبيرة تغذية: التوتر والمذاكرة يُسببان زيادة الوزن

السبت 29/مايو/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن سبب زيادة الوزن لدى الشباب يتمثل غالبًا في تناول الطعام في مواعيد خاطئة مثل تناول الطعام ليلًا.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن ماكينة حرق الدهون التي تتمثل في الغدة الدرقية لا تعمل ليلًا، وبذلك لا تحرق السعرات الحرارية مع تناول الطعام ليلًا، وتتحول لدهون، ويصاب الشاب بالسمنة.

وأشارت إلى أن زيادة السمنة قد تكون ناتجة عن عدم الحركة والكسل، خلاف أن التوتر والمذاكرة يؤديان إلى الضغط، وهذا يزيد من الوزن.

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