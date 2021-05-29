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خبيرة تغذية: المياه تزيد من معدل الحرق

السبت 29/مايو/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة عليه أن يعتاد على تناول الكثير من المياه على مدار اليوم، خاصة وأن المياه ترفع التمثيل الغذائي، وتزيد من معدل الحرق إلى حد كبير.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن مريض السمنة مع اتباع نظام غذائي معين لمدة طويلة تصغر حجم معدته، معقبة: " بنكون عملنا تكميم معدة بدون تدخل جراحي".

وأشارت إلى أنها لا تحرم مريض المسنة من تناول أي طعام، معقبة: "أنا من أنصار مدرسة الكميات وليس النوعيات، ولا أحرم مريض السمنة من أي طعام".

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