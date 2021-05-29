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استشاري: عملية تحويل المسار شهادة ميلاد جديدة لمريض السمنة (فيديو)

السبت 29/مايو/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة بجامعة عين شمس، إن عملية تحويل مسار المعدة تُخفض الوزن بصورة كبيرة جدًا، ولكن يجب تغيير نشاط الحياة بعد إجراء هذه العملية من خلال زيادة الحركة، معقبًا: "خفض الوزن يساعد على التنفس بشكل أفضل، خلاف أنه يساعد على سهولة الحركة إلى حد كبير".

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء السبت، أن منع الترهلات بعد إجراء العملية أمر ممكن من خلال ممارسة الرياضة، وما تبقى من ترهلات له حلول أخرى، خاصة إذا كان المريض صغير السن.

وأضاف أن عملية تحويل المسار شهادة ميلاد جديدة، وتُحسن من الحالة الصحية المحبطة، التي تؤدي إلى تراكم الكثير من الأمراض، في حال الإصابة بالسمنة المرضية.

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