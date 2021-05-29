الداخلية يهزم منتخب السويس بثنائية على حسين ويلحق ببورتو على الصدارة





حقق فريق الداخلية فوز غالى على فريق منتخب السويس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد السويس الجديد في اخر جولات الاسبوع ال25 ضمن منافسات مجموعة القاهرة بدورى المظاليم.





أحرز أهداف المباراة ، الاشقاء على حسين للداخلية و أحمد حسين للسويس.





وكان بدء الداخلية بتشكيل مكون من :



حراسة المرمي : رضا سيد



وفي خط الدفاع : أحمد بحبح وأحمد عبد الرحمن ومحمود شديد ومحمد الكومى



وفي خط الوسط : محمود طلعت ومؤمن عاطف وعبد العزيز سيد وسمير فكري



وفي خط الهجوم : أسامة كاجو و علي حسين .







كما بدء منتخب السويس تشكيل مكون من :



حراسة المرمى: محمود كوكو



في خط الدفاع: نور العريان ، محمد فراويلة ، طارق مصيلحي ،كريم عصمت



في خط الوسط: احمد فتحى ، رفعت مفتاح، احمد فتحى العميد ، محمود قطب.



فى خط الهجوم : كاظيم باليمو ،محمد كريسبو.





وادار اللقاء الحكم محمد العتبانى حكم ساحة و مصطفي هنداوي و ايهاب فخري مساعدين و محمد على حكم رابع.





بهذا الفوز ارتفع رصيد الداخلية إلى 39 نقطة في المركز الثاني، اما منتخب السويس تجمد رصيده عند 35 فى المركز السادس.