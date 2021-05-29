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أخصائي السمنة يكشف أهمية عملية تحويل المسار لمرضى السكر (فيديو)

السبت 29/مايو/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة بجامعة عين شمس، إن عملية تحويل المسار تجرى من خلال فتحات صغيرة عن طريق المنظار، وهذا يُقلل زمن العملية إلى حد كبير، خلاف أن مريض السمنة يستطيع أن تتحسن حالته بعد أربع ساعات فقط، وخلال 12 ساعة يستطيع المريض الخروج من المستشفى، بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء السبت، أن هناك ضرورة لتحضير العملية بشكل جيد، مع استخدام أفضل الأساليب العملية للوصول إلى نتيجة موفقة بإذن الله.

وأضاف أن عملية تحويل المسار موفقة لأصحاب أمرض السمنة المفرطة، خاصة وأنها تُعيد الاتزان الهرموني للجهاز الهضمي، وهي ناجحة جدًا لمرضى السكر.

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