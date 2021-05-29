نتائج الجولة الـ27 في المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث





أسفرت نتائج الجولة السابعة والعشرون من عمر المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث لكرة القدم عن فوز المجد على رشيد بستة أهداف مقابل هدف حيث سجل أهداف المجد محمد هدفين ، أحمد وزه هدفين بالإضافة إلى هدف لكلا من رشاد يحيى ، هانى عسران ليرتفع رصيد المجد إلى 61نقطة ويحافظ على القمة ويتجمد رصيد رشيد عند 8نقاط .





وبنفس النتيجة فاز القبارى على نهضة العامرية حيث جاءت أهداف القبارى عن طريق مروان ماريو هاتريك بالإضافة إلى هدف لكلا من إسلام سعيد ، محمد هشام ، محمد مسعود .





وفاز الدلنجات على حوش عيسى بأربعة أهداف مقابل لاشيء سجلها كمال محمد ،سعيد صاموله بواقع هدفين لكل لاعب .





وبنفس النتيجة فاز كفر الدوار بقيادة محمد عبد الوارث على كفر بولين وجاءت الأهداف عن طريق أحمد الصاوى ، محمد سلامه ، صابرربيع ، نادر عبد الفتاح .





وفاز دلفى على بدر بثلاثة أهداف مقابل لاشيء سجلها كريم شطا ، عبد الرحمن بوبو ، أحمد جابر .





و حسم الفوز بهدف دون رد نتائج ثلاث مباريات حيث فاز ايتاى البارود على المعمورة و مياه البحيرة بقيادة هانى توشكى على الترام وجاء الهدف عن طريق خالد على والعبور على اسكندرية البترول وسجل محمد عبد الستار هدف المباراة .

وبذلك يصبح ترتيب المجموعة كالآتى :

1- المجد 61 نقطة

2- الدلنجات 54 نقطة

3- اسكندرية البترول 50نقطة

4 - دلفى 49 نقطة

5 - المعمورة 46 نقطة

6 - مياه البحيرة 43 نقطة

7 - العامرية 39 نقطة

8 - إيتاى البارود 38 نقطة

9 - الترام 37 نقطة

10 - بدر 33نقطة

11 - العبور 29 نقطة

12 - القبارى 29 نقطة

13 - كفر الدوار 28 نقطة

14 - كفر الدوار 28 نقطة

15 - كفر بولين 20 نقطة

16 - رشيد 8 نقاط .



