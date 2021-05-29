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نتائج الجولة الـ27 في المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث

السبت 29/مايو/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
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أسفرت نتائج الجولة السابعة والعشرون من عمر المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث لكرة القدم عن فوز المجد على رشيد بستة أهداف مقابل هدف حيث سجل أهداف المجد محمد هدفين ، أحمد وزه هدفين بالإضافة إلى هدف لكلا من رشاد يحيى ، هانى عسران ليرتفع رصيد المجد إلى 61نقطة ويحافظ على القمة ويتجمد رصيد رشيد عند 8نقاط . 

وبنفس النتيجة فاز القبارى على نهضة العامرية حيث جاءت أهداف القبارى عن طريق  مروان ماريو هاتريك بالإضافة إلى هدف لكلا من إسلام سعيد ، محمد هشام ، محمد مسعود . 

وفاز الدلنجات على حوش عيسى بأربعة أهداف مقابل لاشيء سجلها كمال محمد ،سعيد صاموله بواقع هدفين لكل لاعب . 

وبنفس النتيجة فاز كفر الدوار بقيادة محمد عبد الوارث على كفر بولين وجاءت الأهداف عن طريق أحمد الصاوى ، محمد سلامه ، صابرربيع ، نادر عبد الفتاح . 

وفاز دلفى على بدر بثلاثة أهداف مقابل لاشيء سجلها كريم شطا ، عبد الرحمن بوبو ، أحمد جابر . 

و حسم الفوز بهدف دون رد نتائج  ثلاث مباريات حيث فاز ايتاى البارود على المعمورة و مياه البحيرة بقيادة هانى توشكى على الترام وجاء الهدف عن طريق خالد على والعبور على اسكندرية البترول وسجل محمد عبد الستار هدف المباراة .
 
وبذلك يصبح ترتيب المجموعة كالآتى  : 
1- المجد 61 نقطة  
2- الدلنجات 54 نقطة 
3- اسكندرية البترول 50نقطة 
4 - دلفى 49 نقطة 
5 - المعمورة 46 نقطة 
6 - مياه البحيرة 43 نقطة 
7 - العامرية 39 نقطة 
8 - إيتاى البارود 38 نقطة 
9 - الترام 37 نقطة 
10 - بدر 33نقطة 
11 - العبور 29 نقطة 
12 - القبارى 29 نقطة 
13 - كفر الدوار 28 نقطة 
14 - كفر الدوار  28 نقطة 
15 - كفر بولين 20 نقطة 
16 - رشيد 8 نقاط .

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