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نتائج الجولة الـ27 في المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث
السبت 29/مايو/2021 - 07:18 م
إسلام عودة
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أسفرت نتائج الجولة السابعة والعشرون من عمر المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث لكرة القدم عن فوز المجد على رشيد بستة أهداف مقابل هدف حيث سجل أهداف المجد محمد هدفين ، أحمد وزه هدفين بالإضافة إلى هدف لكلا من رشاد يحيى ، هانى عسران ليرتفع رصيد المجد إلى 61نقطة ويحافظ على القمة ويتجمد رصيد رشيد عند 8نقاط .
وبنفس النتيجة فاز القبارى على نهضة العامرية حيث جاءت أهداف القبارى عن طريق مروان ماريو هاتريك بالإضافة إلى هدف لكلا من إسلام سعيد ، محمد هشام ، محمد مسعود .
وفاز الدلنجات على حوش عيسى بأربعة أهداف مقابل لاشيء سجلها كمال محمد ،سعيد صاموله بواقع هدفين لكل لاعب .
وبنفس النتيجة فاز كفر الدوار بقيادة محمد عبد الوارث على كفر بولين وجاءت الأهداف عن طريق أحمد الصاوى ، محمد سلامه ، صابرربيع ، نادر عبد الفتاح .
وفاز دلفى على بدر بثلاثة أهداف مقابل لاشيء سجلها كريم شطا ، عبد الرحمن بوبو ، أحمد جابر .
و حسم الفوز بهدف دون رد نتائج ثلاث مباريات حيث فاز ايتاى البارود على المعمورة و مياه البحيرة بقيادة هانى توشكى على الترام وجاء الهدف عن طريق خالد على والعبور على اسكندرية البترول وسجل محمد عبد الستار هدف المباراة .
وبذلك يصبح ترتيب المجموعة كالآتى :
1- المجد 61 نقطة
2- الدلنجات 54 نقطة
3- اسكندرية البترول 50نقطة
4 - دلفى 49 نقطة
5 - المعمورة 46 نقطة
6 - مياه البحيرة 43 نقطة
7 - العامرية 39 نقطة
8 - إيتاى البارود 38 نقطة
9 - الترام 37 نقطة
10 - بدر 33نقطة
11 - العبور 29 نقطة
12 - القبارى 29 نقطة
13 - كفر الدوار 28 نقطة
14 - كفر الدوار 28 نقطة
15 - كفر بولين 20 نقطة
16 - رشيد 8 نقاط .
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