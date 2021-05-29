فوز الإتصالات والقومي وكاسكادا وتعادل حلوان العام بالقسم الثالث





اسفرت نتائج مباريات الأسبوع السابع والعشرون للمجموعة الخامسة بالقسم الثالث عن فوز الإتصالات خارج الديار على العياط بهدفين دون مقابل، سجلهما محمد ياسر (زحلق) وحسام أحمد.



وفاز القومي بنفس النتيجة على حساب فريق بشتيل، سجل أهداف المباراة كلاً من حسام فتحي مدافع بشتيل بالخطأ في مرماه فى الدقيقة 10 من عمر المباراة، وسجل اللاعب أحمد العوضي هدف القومي الثاني في الدقيقة 23 من الشوط الأول.



وفاز كاسكادا خارج ملعبه على حساب فريق أبو النمرس بثلاثية نظيفة، سجل ثلاثية كاسكادا كريم عصام، وعاصم زكريا، وناصر خالد (الفار).



إما عن باقي النتائج، فجاءت كالاتي:



الصف 2-1 المعادي

أكتوبر 4-2 جولدي

مستقبل وطن 4-1 أوسيم

البدرشين 4-4 جينيس

حلوان العام 2-2 الصيد



ترتيب المجموعة الخامسة:



1- الإتصالات 75 نقطة

2- كاسكادا 49 نقطة

3- القومي 48 نقطة

4- المعادي 47 نقطة

5- أبو النمرس 42 نقطة

6- مستقبل وطن 40 نقطة

7- جولدي 36 نقطة

8- العياط 33 نقطة

9- حلوان العام 31 نقطة

10- البدرشين 31 نقطة

11- بشتيل 28 نقطة

12- الصيد 25 نقطة

13- الصف 25 نقطة

14- أكتوبر 24 نقطة

15- أوسيم 22 نقطة

16- جينيس 21 نقطة