أحمد الفيشاوي يهدي أغنيته "الحرية" لـ سمير غانم

قرر الفنان أحمد الفيشاوي إهداء أغنية "الحرية" للفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة عقب إصابته بفيروس كورونا.



وكتب "الفيشاوي" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلا: "تراك الحرية هينزل بكرة الساعة 8 مساء إهداء لروح الفنان سمير غانم".



يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي قد أجل طرح أغنيته "الحرية"، بسبب وفاة النجم سمير غانم حدادا على وفاته وأعلن عن ذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

