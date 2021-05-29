حسام صالح: الشركة المتحدة ساهمت في عودة مصر للريادة في الدراما بالمنطقة العربية

قال المهندس حسام صالح، مساعد ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للتشغيل في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن تغيير مجالس إدارات الشركات الكبرى لا ينعكس مطلقا على العمل التنفيذي داخل الشركات، بل أنه نوع من التطوير.



وأشار "صالح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن طرح الشركة المتحدة في البورصة هو قرار يتخذه مجلس الإدارة، وبعد تقوم لجنة من الاستثمار بدراسة الوضع، منوها بأن هذا المسار يتخذ ما لا يقل عن عام ونصف.



وأضاف أن القوة الناعمة في مصر تستعيد مكانها في المنطقة، معلقا: "الشركة المتحدة ساعدت بدرجة كبيرة في عودة مصر للريادة في الدراما بالمنطقة العربية"، مؤكدا أنهم سيعملون على زيادة القنوات الإخبارية قوة خلال الفترة المقبلة.

