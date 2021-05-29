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قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

السبت 29/مايو/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي مانشستر سيتي فريق تشيلسي اليوم السبت في نهائي إنجليزي خالص لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وذلك على استاد "إل دراجاو" بمدينة بورتو البرتغالية.

وكان المان سيتي قد وصل إلى المشهد الختامي بفضل فوزه على باريس سان جيرمان في الدور نصف النهائي بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين بالفوز 2-1 ذهابًا و2-0 في الإياب.

في المقابل تمكن البلوز تشيلسي من إقصاء العملاق الملكي فريق نادي ريال مدريد بالتعادل 1-1 في إسبانيا والفوز على ملعب ستامفورد بريدج بنتيجة 2-0.

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