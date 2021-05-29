المركزي الروسي: 600 مليار دولار حجم احتياطي الذهب والعملات الأجنبية

أوضح بيان صادر عن البنك المركزي الروسي، اليوم، أن احتياطي روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، في شهر مايو الجاري فوق مستوى 600.9 مليار دولار ليسجل مستويات قياسية هي الأعلى على الإطلاق.





وأفاد البيان، أن احتياطي الذهب والنقد الأجنبي شهد ارتفاعا ملحوظا خلال اسبوع للفترة من 14 مايو إلى 21 مايو / 2021 بنسبة 1.2% ما يعادل 7 مليارات دولار وبلغت 600.9 مليار دولار، وتم بذلك تحطيم الرقم القياسي السابق المسجل في 7 أغسطس 2020 " 600.7 مليار دولار".





وأضاف البيان: وخلال العام الماضي صعدت الاحتياطيات بنسبة 7.5% وبلغت بحلول العام الجاري 2021 مستوى 598.8 مليار دولا.