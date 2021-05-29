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رئيس الاتحاد القطري يوجه رسالة خاصة لـ"الخطيب"

السبت 29/مايو/2021 - 07:30 م
الخطيب
الخطيب
علي نبوي
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وجه الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، التهنئة لمحمود الخطيب والنادي الأهلي على التتويج بالسوبر الإفريقي، وذلك عقب الفوز على شقيقه فريق نهضة بركان المغربي.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها محمود الخطيب، رئيس النادي، اليوم إلى مقر الاتحاد القطري بالدوحة، تلبية لدعوة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني.

وأشاد رئيس الاتحاد القطري خلال الزيارة بأداء الأهلي وروح لاعبيه، والجماهير التي حضرت اللقاء وآزرت فريقها حتى تُوج باللقب. 

وتمنى رئيس الاتحاد القطري التوفيق للأهلي في المرحلة المقبلة، وإحراز المزيد من البطولات.

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الخطيب الاهلي

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