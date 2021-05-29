محامية تكشف تفاصيل بيت الطاعة.. وسيلة ضغط على الزوجة



وأوضحت أن بيت الطاعة يكون وسيلة ضغط على الزوجة.



قالت المحامية ولاء عدلي، إن بيت الطاعة هو مسكن الزوجية أو مسكن آخر يكون في نفس كفاءته.وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إنذار الطاعة هو فرصة للزوجة من الزوج للعودة لمسكن الزوجية، ومن حقها رفض الإنذار خلال 30 يومًا.وأضافت المحامية ولاء عدلي، أن مبررات الزوجة لرفض إنذار بيت الطاعة أنها لا تأمن على نفسها أو أن زوجها لا ينفق عليها.