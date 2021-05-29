Advertisements

محامية تكشف تفاصيل بيت الطاعة.. وسيلة ضغط على الزوجة

السبت 29/مايو/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قالت المحامية ولاء عدلي، إن بيت الطاعة هو مسكن الزوجية أو مسكن آخر يكون في نفس كفاءته.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إنذار الطاعة هو فرصة للزوجة من الزوج للعودة لمسكن الزوجية، ومن حقها رفض الإنذار خلال 30 يومًا.

وأضافت المحامية ولاء عدلي، أن مبررات الزوجة لرفض إنذار بيت الطاعة أنها لا تأمن على نفسها أو أن زوجها لا ينفق عليها.

وأوضحت أن بيت الطاعة يكون وسيلة ضغط على الزوجة.

أخبار تهمك

مفاجآت مدوية - جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ثلث ساعة

وسط مفاجأت.. توخيل يُعلن تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ 18 دقيقة

عاجل- الكشف عن حجم إصابة قفشة أمام نهضة بركان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الإعلان عن مجلس إدارة جديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

منذ حوالي 6 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ 37 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يرفض الرحيل

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ حوالي 3 ساعات

قطعت رأسه بعد العلاقة الزوجية.. المتهمة بقتل زوجها بإمبابة: "معتاد تناول المنشطات الجنسية"

منذ حوالي 4 ساعات

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على تجديد عقد الثلاثي الناري بأوامر الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس السوبر المصري

منذ ساعة و 7 دقيقة

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:40 م

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

06:00 م

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

04:15 م

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

02:44 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

07:31 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»