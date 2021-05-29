محامية تكشف 4 عراقيل تواجه المرأة للحصول على النفقة

قالت المحامية ولاء عدلي، إن هناك عراقيل تواجهها المرأة في تنفيذ أحكام النفقة الخاصة بها، مشيرة إلى أن أول هذه العراقيل رفع الأب والأم لدعوي نفقة على أبنهم الزوج لتقليل نفقة الزوجة.



وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن من هذه العراقيل هي هروب الزوج من محل إقامته، أو التلاعب في مفردات المرتب، أو أن الزوج يحصل على قرض من البنك لتقليل الدخل.



وأضافت المحامية ولاء عدلي، أن بنك ناصر الاجتماعي يمنح المرأة 500 جنيه نفقة مهما كان عدد أفراد الأسرة.

