Advertisements

محامية تكشف 4 عراقيل تواجه المرأة للحصول على النفقة

السبت 29/مايو/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قالت المحامية ولاء عدلي، إن هناك عراقيل تواجهها المرأة في تنفيذ أحكام النفقة الخاصة بها، مشيرة إلى أن أول هذه العراقيل رفع الأب والأم لدعوي نفقة على أبنهم الزوج لتقليل نفقة الزوجة.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن من هذه العراقيل هي هروب الزوج من محل إقامته، أو التلاعب في مفردات المرتب، أو أن الزوج يحصل على قرض من البنك لتقليل الدخل.

وأضافت المحامية ولاء عدلي، أن بنك ناصر الاجتماعي يمنح المرأة 500 جنيه نفقة مهما كان عدد أفراد الأسرة.

أخبار تهمك

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

منذ حوالي 10 ساعات

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ حوالي 3 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ 38 دقيقة

وسط مفاجأت.. توخيل يُعلن تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ 19 دقيقة

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس السوبر المصري

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل- الكشف عن حجم إصابة قفشة أمام نهضة بركان

منذ حوالي 7 ساعات

قطعت رأسه بعد العلاقة الزوجية.. المتهمة بقتل زوجها بإمبابة: "معتاد تناول المنشطات الجنسية"

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مفاجآت مدوية - جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على تجديد عقد الثلاثي الناري بأوامر الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإعلان عن مجلس إدارة جديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يرفض الرحيل

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:40 م

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

06:00 م

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

04:15 م

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

02:44 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

07:31 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»