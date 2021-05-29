فوز الألومنيوم والمنيا والإعلاميين والفيوم بمجموعة الصعيد في القسم الثاني



شهدت مواجهات الجولة الرابعة والعشرون للمجموعة الأولى (مجموعة الصعيد) بدورى القسم الثاني عن فوز فريق الألومنيوم على الشرقية للدخان بهدفين مقابل هدف.





تقدم الألومنيوم بهدف سجله إبراهيم سعيد في الدقيقة 44 من الشوط الأول واضاف نفس اللاعب االهدف الثاني الألومنيوم وله في الدقيقة 5 من الشوط الثاني وأدرك صابر اشرف هدف الدخان في الدقيقة 15 من الشوط الثاني.



وحقق فريق المنيا الفوز خارج ملعبه على بترول أسيوط بهدف دون رد سجله برسوم محروس من ركلة جزاء من الشوط الأول.



وتغلب فريق الإعلاميين على ضيفه بنى سويف بهدفين مقابل هدف،حيث تقدم الإعلاميين بهدف سجله اغاثون ميلاد في الدقيقة 22 من الشوط الأول وتعادل محمد اشرف في الدقيقة 29 من الشوط الثاني واضاف الهدف الثاني محمد الدقى في الدقيقة 39 .



و فاز الفيوم على نادي قنا بهدفين مقابل هدف، حيث انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله، تقدم الفيوم عبر حماد الحنبلي في الدقيقة 24 من الشوط الأول وتعادل عبد الله دومنيك لقنا في الدقيقة الأخيرة من نفس الشوط، واضاف كريم رأفت الهدف الثاني للفيوم في الدقيقة 22 من الشوط الثاني.



وتمكن فريق أسمنت أسيوط من خطف فوز درامي على فريق كيما اسوان بثلاثية مقابل هدفين خارج ملعبه، حيث خرج الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، تقدم كيما بهدف اشرف كومان في الدقيقة 10 وتعادل عبد الرحمن مكرم في الدقيقة 15 .





ونجح أحمد سليمان في تسجيل الهدف الثاني لاسمنت من ركلة جزاء في الدقيقة 24 من الشوط الثاني واضاف محمد عيد الهدف الثالث في الدقيقة 40 .





وأدرك كيما اسوان الهدف الثاني عبر محمد جمعه من ركلة جزاء في الدقيقة 43 .



وتفوق فريق ديروط على فريق طهطا بهدف دون رد سجله فرغلي بالو.



وتعادل فريق تليفونات بني سويف مع فريق مركز شباب سمسطا وسوهاج مع شبان قنا بدون أهداف.



ترتيب المجموعة الأولى



1- الشرقية للدخان 48 نقطة

2- الألومنيوم 47 نقطة

3- المنيا 45 نقطة

4- بنى سويف 40 نقطة

5- الإعلاميين 40 نقطة

6- ديروط 35 نقطة

7- الفيوم 32 نقطة

8- سوهاج 30 نقطة

9- البترول 29 نقطة

10- قنا 28 نقطة

11- تليفونات 27 نقطة

12- شباب سمسطا 25 نقطة

13- شبان قنا 24 نقطة

14- أسمنت أسيوط 23 نقطة

15- كيما اسوان 22 نقطة

16- طهطا 15 نقطة