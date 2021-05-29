عبد الله النجار: بيت الطاعة أسلوب حقير لإسقاط النفقة



قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجلس البحوث الإسلامية، إن بيت الطاعة ليس له سند شرعي أو ديني في الإسلام.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدين الإسلامي يقر المودة والرحمة بين الزوجين.



وكشف الدكتور عبد الله النجار أن بيت الطاعة هي حيلة يصنعها الزوج ودليلا لنفسه يجعله يقدم للقاضي دليلا حتى لا يدفع النفقة للزوجة، فهذا أسلوب حقير لإسقاط حق الزوجة في النفقة.



وأشار الدكتور عبد الله النجار عضو مجلس البحوث الإسلامية إلى أن الطاعة بين الزوجين تأتي على ترض واختيار بين الطرفين.



وأوضح عضو مجلس البحوث الإسلامية أن حق الطاعة هي المودة التي تجمع بين الزوجين بحيث يوفي كل أحدهم حقوقهم عن تراض واختيار وليس الطاعة الزوجية تتلخص في «الحبس في المنزل» للزوجة عن طريق بيت الطاعة.



من جانبه دخل عصام عجاج، المحامي بالنقض، في مشادة مع عضو مجلس البحوث الإسلامية، قائلا له: "أنت بتقول كلام مش مظبوط وهتتحاسب عليه أمام الله"، وتابع قائلا: "أنت تبتز الرجالة وهتقابل ربنا أزاي".



وأضاف عصام عجاج أن بيت الطاعة ليس أمر ديني، موضحا أن الزوج يرسل إنذار للزوجة التي تخرج عن طاعته.



وتابع المحامي بالنقض أن الزوج عندما يرسل الزوج إنذار طاعة للزوجة يمكن للزوجة أن تقوم بالاعتراض خلال 30 يوم، وفي حال عدم الاعتراض خلال تلك المدة القانونية يتم وقف النفقة لها.





