نهال عنبر بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة نهال عنبر جمهورها بصورة من أحدث جلسات تصوير لها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت نهال عنبر، بفستان أسود أنيق وبشعر منسدل على كتفها، وميك أب هادئ.



يذكر أن آخر أعمال نهال عنبر مشاركتها في مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد.