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مفاجآت مدوية - جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

السبت 29/مايو/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمباراة تشيلسي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب دراجاو، معقل نادي بورتو البرتغالي.

نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد إقصاء فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

بينما تأهل نادي تشيلسي الإنجليزي للدور النهائي بعد إقصاء فريق ريال مدريد الإسباني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، مجموع المباراتين.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، زينشينكو.

خط الوسط: رحيم ستيرلينج، إلكاي جوندوجان، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز، بيرناردو سيلفا، فيل فودين.

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