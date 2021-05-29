كل ما تود معرفته عن حسن عبدالله رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

حسن عبدالله .. أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم السبت، الموافق الـ29 من مايو 2021، عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد، وعن رئيسه.





حسن عبدالله





وتصدر حسن عبدالله تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدامت الإعلامية الجديد، والذي تولى رئاسته، خلفاً لتامر مرسي.





وترصد بوابة الفجر لمتابعيها الكرام، أبرز المعلومات عن حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في السطور التالية:





ميلاد ونشأة حسن عبدالله





ولد حسن عبدالله في عام 1960، ودرس إدارة الأعمال، وحصل على بكالوريوس الجامعة الأمريكية عام 1982، وهو نفس العام الذي التحق به بعمله في البنك العربي الأفريقي الدولي، أول بنك متعدد الجنسيات بمصر.





ترقية حسن عبدالله





وترقى حسن عبدالله في العديد التخصصات بين العمليات المصرفية، وغرفة التداول، وأسواق العملات والمال، والعقود الآجلة.





انتقال حسن عبدالله إلى نيويورك





وانتقل حسن عبدالله إلى فرع البنك بمدينة نيويورك ليدير محفظة الخزانة وسياسات التحوط، في عام 1988واستمر لمدة عام قبل العودة مرة ثانيةً إلى القاهرة.





حسن عبدالله نائبا للرئيس





تولى حسن عبدالله بعد ترقيته في عام 1994 منصب مساعد المدير العام ثم تولّى منصب مدير عام البنك 1999، حتى 2002 حينما صدر قرار بتعيينه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.





حسن عبدالله يحل أزمة القطاع المصرفي





وعانى القطاع المصرفي بالكامل قبل تولي حسن عبدالله صعوبات مالية كبيرة تتمثل في الديون المتعثرة وضعف البنية التحتية، لذلك فقد بدأت خطة الإصلاح المصرفي عام 2003.





الصعوبات التي تخطاها حسن عبدالله





وعمل حسن عبدالله على دمج البنك العربي الأفريقي وبنك مصر أمريكا الدولي بعد الاستحواذ على كامل أسهم الأول، في صفقة بلغت قيمتها نحو 240 مليون جنيه وتم الإعلان عنها في مايو 2005 لتكون التجربة الأولى من نوعها بين بنوك القطاع الخاص بمصر.





حسن عبدالله ودمج البنك





وقاد حسن عبدالله بخطوته الكبيرة المتعلقة بالدمج، تدعيم حجم البنك العربي الأفريقي وانتشاره بالسوق المصرفية المحلية، وبعد عملية الاستحواذ بـ10 سنوات نجح عبدالله في قيادة البنك للاستحواذ على محفظة بنك نوفاسكوشيا الكندي في مصر عام 2015.





مناصب تقلدها حسن عبدالله





تولى حسن عبدالله عضوية مجالس إدارات عدد من الجهات، مثل معهد التمويل الدولي والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة EMAC، والبنك المركزي المصري، والبورصة المصرية، وشركات غبور أوتو، وكوكاكولا، وإنديفور مصر، والشركة المصرية للاتصالات، وأوراسكوم للإنشاءات، وعضو مجلس إدارة المجلس الوطني للتنافسية.



