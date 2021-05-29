"الستات استسهلت الطلاق بتاخد الشقة وتخلعه".. محام يكشف أسباب زيادة الطلاق



كشف عصام عجاج، المحامي بالنقض، عن أسباب زيادة الطلاق في الفترة الأخيرة بواقع حالة طلاق كل دقيقة ونصف.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الزوجة عندما تغضب من زوجها تتمكن من مسكن الزوجية ويمنحها القانون سن الحضانة حتى سن 15 عاما لأبنائها.



وأضاف عصام عجاج، المحامي بالنقض أن الزوجة أيضا تقوم في تلك الحالة بخلع الزوج وتحصل على نفقتها كاملة وإذا لم يدفعها الزوج يتم حبسه، متابعا: "الستات استسهلت الطلاق".



واقترح عصام عجاج أن يتم قليل سن الحضانة إلى 9 سنوات وليس 15 عاما كما هو في القانون حاليا، مع انتقال الحضانة من الأم بعد أن تتزوج تذهب إلى الأب مباشرة، وتجريم الزواج العرفي لأنها تحرم الزوج من الأولاد في تلك الحالة لعدم إثبات الزواج بشكل رسمي وهي أمور سوف تقلل نسبة الطلاق.



