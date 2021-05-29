رئيس إدارة المصايف يكشف كيف استعدوا لإعادة فتح الشواطئ بعد قرار الحكومة

قال اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة المركزية للسياحة والمصايف، إنه فور صدور قرار الحكومة بإعادة فتح الشواطئ بعد إغلاقها لمدة 13 شهرًا، توقعنا أن يكون هناك اندفاع على الشواطئ فكان لابد من إتاحة تطبيق على الهواتف الذكية يمكن من خلاله تنظيم عملية ارتياد الشواطئ.



وأضاف "رشاد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت أنه تم استخدام أحد التطبيقات التي كانت متاحة من قبل للتعرف على أسعار الخدمات من الشواطئ والاتفاق مع المتخصصين لإعادة برمجة التطبيق ليتيح إمكانية الحجز لدخول الشواطئ من خلاله.



وأشار إلى أن هناك إقبال كبير من المصطفين ومواطني الإسكندرية على استخدام هذا التطبيق، موضحًا أنه حتى الآن تلقى أكثر من 300 حجز على الشواطئ اعتبارًا من الغد الأحد، مؤكدًا أنه فور صدور قرار إعادة فتح الشواطئ تم رفع كفاءة الخدمات داخل الشواطئ العامة والخاصة وتم إتاحة أول شاطئ مجاني للمواطنين وهو شاطئ المندرة بداية من يوم السبت الماضي.

