وسط مفاجأت.. توخيل يُعلن تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، عن تشكيل فريقه لمباراة مانشستر سيتي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب دراجاو، معقل نادي بورتو البرتغالي.





ونجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد إقصاء فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.





بينما تأهل نادي تشيلسي الإنجليزي للدور النهائي بعد إقصاء فريق ريال مدريد الإسباني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، مجموع المباراتين.





وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:





حراسة المرمى: إدوارد ميندي.





خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا، تياجو سيلفا، أنطونيو روديجر.





خط الوسط: رييس جيمس، جورجينيو، نجولو كانتي، بن تشيلويل.





خط الهجوم: كاي هافيرتز، ماسون ماونت، تيمو فيرنر.



