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الصحة: مبادرة "إنهاء قوائم الانتظار" تحولت لخريطة صحية للجمهورية بالكامل

السبت 29/مايو/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار كان الهدف منها في البداية تخفيف المعاناة عن المرضى وعدم تحملهم أي أعباء مالية وتقديم الخدمة بأعلى جودة وكفاءة ومتابعة المرضى أثناء وبعد تنفيذ العملية وتوفير بيانات إحصائية لهم.

وأضاف "سامي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت أن المبادرة بدأت بهدف إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بأكثر من 17ألف عملية لتنتهي حتى الآن بإقامة أكثر من 700 ألف عملية في مختلف التخصصات.

وأكد أن هذه المبادرة أصبحت خريطة صحية للجمهورية بالكامل، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تقوم على أربع وحدات أساسية هي الوحدة المركزية، الوحدة المالية، وحدة الميكنة والتطوير وأخيرًا وحدة الجودة والرقابة التي يتم تطويرها يوميًا بالإضافة إلى أن هناك مشاركة من هيئات الرقابة الإدارية والرقابة اليومية من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة التي تقوم بدعم هؤلاء المرضى.

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