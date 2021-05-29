Advertisements

محمود الخطيب يجتمع مع موسيماني لحسم ملف الراحلين عن الفريق

السبت 29/مايو/2021 - 07:55 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
Advertisements
محمود الخطيب .. توج النادي الأهلي يوم أمس الجمعة، الموافق الـ28 ممن مايو 2021، بلقب السوبر الإفريقي، عقب تغلبه على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين، ويصل إلى البطولة الـ21 في تاريخه.

محمود الخطيب

ومن المقرر أن يجتمع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بمدرب الفريق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، من اجل حسم ملف الراحلين عن الفريق.

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

ويسعى مجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب إلى تدعيم صفوف الفريق بالصفقات القوية، من أجل مواصلة تحقيق الانتصارات والألقاب المحلية والقارية، وحسم ملف الراحلين.

جلسة بين محمود الخطيب وموسيماني

ويعقد محمود الخطيب جلسة مع موسيماني، لمعرفة احتياجاته الفنية، وحسم موقفه النهائي بشأن بعض اللاعبين، على رأسهم بواليا ومروان محسن ومحمود وحيد وناصر ماهر.

مشهد محمود الخطيب الرائع

ونال مشهد الكابتن محمود الخطيب في منصة التتويج المتعلق بذهاب كافة اللاعبين، وإعطائه الميداليات الذهبية، وتقليده بها إعجاب الملايين حول العالم.

سعادة محمود الخطيب

وبدت السعادة الممزوجة بالحزن واضحة على وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، بعدما فاجأه لاعبو الأهلي بهذا الموقف المؤثر، قبل أن يعيد الميداليات للاعبين مطالبهم بارتدائها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمود الخطيب وموسيماني محمود الخطيب رئيس الأهلي محمود الخطيب بيبو محمود الخطيب قرارات الكابتن محمود الخطيب بلقب السوبر الإفريقي الكابتن محمود الخطيب

أخبار تهمك

عاجل.. الإعلان عن مجلس إدارة جديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

منذ حوالي 6 ساعات

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يرفض الرحيل

منذ ساعتين و 54 دقيقة

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ حوالي 5 ساعات

وسط مفاجأت.. توخيل يُعلن تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس السوبر المصري

منذ ساعة و 13 دقيقة

مفاجآت مدوية - جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

قطعت رأسه بعد العلاقة الزوجية.. المتهمة بقتل زوجها بإمبابة: "معتاد تناول المنشطات الجنسية"

منذ حوالي 4 ساعات

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على تجديد عقد الثلاثي الناري بأوامر الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ 43 دقيقة

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل- الكشف عن حجم إصابة قفشة أمام نهضة بركان

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

صلاح محسن: الاحتفالية تقليد لا يوجد إلا في الأهلي

الخطيب يحضر مران الأهلي ويعقد جلسة مع عبد الحفيظ

تفاصيل جلسة الخطيب مع فايلر في حضور محسن صالح وزكريا ناصف

اجتماع بين الخطيب وموسيماني لحسم عددًا من الملفات الهامة

عاجل.. انتهاء جلسة حسم الملفات الشائكة بين الخطيب وموسيماني في الأهلي

موسيماني يحسم مصير صفقة الأهلي المُنتظرة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:40 م

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

06:00 م

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

04:15 م

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

02:44 م

مفاجآت مدوية - جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

07:46 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»