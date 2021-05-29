محمود الخطيب يجتمع مع موسيماني لحسم ملف الراحلين عن الفريق

محمود الخطيب .. توج النادي الأهلي يوم أمس الجمعة، الموافق الـ28 ممن مايو 2021، بلقب السوبر الإفريقي، عقب تغلبه على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين، ويصل إلى البطولة الـ21 في تاريخه.





محمود الخطيب





ومن المقرر أن يجتمع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بمدرب الفريق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، من اجل حسم ملف الراحلين عن الفريق.





محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي





ويسعى مجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب إلى تدعيم صفوف الفريق بالصفقات القوية، من أجل مواصلة تحقيق الانتصارات والألقاب المحلية والقارية، وحسم ملف الراحلين.





جلسة بين محمود الخطيب وموسيماني





ويعقد محمود الخطيب جلسة مع موسيماني، لمعرفة احتياجاته الفنية، وحسم موقفه النهائي بشأن بعض اللاعبين، على رأسهم بواليا ومروان محسن ومحمود وحيد وناصر ماهر.





مشهد محمود الخطيب الرائع





ونال مشهد الكابتن محمود الخطيب في منصة التتويج المتعلق بذهاب كافة اللاعبين، وإعطائه الميداليات الذهبية، وتقليده بها إعجاب الملايين حول العالم.





سعادة محمود الخطيب





وبدت السعادة الممزوجة بالحزن واضحة على وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، بعدما فاجأه لاعبو الأهلي بهذا الموقف المؤثر، قبل أن يعيد الميداليات للاعبين مطالبهم بارتدائها.



