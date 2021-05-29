صالح جمعة يزين تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش









أعلن ضياء السيد المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة طلائع الجيش، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام





ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: عامر عامر





خط الدفاع: محمود صقر - خالد صبحي - عبد الله محمود- أحمد محسن





خط الوسط: محمد إبراهيم - صالح جمعه - كوامي بونسو - ميدو جابر





خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر ريان





ويجلس على مقاعد البدلاء:





محمد جمال - سيف تقا - محمد مسعد - عبد الرحمن بودي - فابريس نجاه - شريف دابو - طارق سامي - وينفول كوبينا - محمد توني.



